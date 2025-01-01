Кметът на Община Добрич Йордан Йорданов не е провел нито един приемен ден през първите шест месеца на 2025 година.

Това става ясно от изготвения Анализ на регистрираните сигнали и предложения за първото полугодие, предава БНР . От 1 януари до 30 юни кметът Йордан Йорданов не се е срещнал с нито един жител на областния център.

Приеха бюджета на Добрич

Анализът показва още, че за същия период на 2024 г. той е имал четири приемни дни, в които е изслушал 14 граждани. Най-много приемни дни - 18, които са посетени от 52-ма граждани, е направил зам.-кметът по "Устройство на територията“ в Община Добрич инж. Мирослав Игнатов.

Анализът показва още, че и през първото шестмесечие на 2025 г. най-наболели за жителите на Добрич са проблемите, свързани с благоустрояването - уличната инфраструктура, междублоковите пространства, изграждането на нови места за паркиране и други.

Доказателство за това е и увеличеният брой на подадените за периода сигнали за нередности - 522 за сметка на 435 за предходната година, като от тях 76% са свързани с благоустрояване, комунални дейности и екология.