Ситемата BG-Alert бе задействана заради очаквани интензивни валежи по Южното черноморие. Разпореждането е на областния управител на Бургас и е разпространено на територията на общините Созопол, Бургас, Несебър, Малко Търново, Царево и Приморско.

"Поради очаквани интензивни валежи по Южното черноморие призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112", гласи съобщението.

Системата BG-Alert ще бъде задействана заради обилни валежи в района на Царево. Това съобщи по-рано днес във Facebook кметът на общината Марин Киров.

"Възможни са интензивни валежи през нощта. Бъдете внимателни и не излизайте в късните часове и при силен дъжд без нужда", предупредиха от Община Царево в социалните мрежи.

Оттам добавят, че дежурните екипи са в готовност да реагират своевременно.

Припомняме, че интензивни дъждове и наводнения засегнаха редица области в страната в началото на октомври. Водната стихия взе четири жертви във ваканционно селище "Елените".