Украинка е в болница след катострафа с електрическа тротинетка в Несебър, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че инцидентът е станал на 12 януари около 16:30 часа в квартал „Стадиона“.

Водач на тротинетка е в тежко състояние, след като се заби във влекач

Поради движение с несъобразена с пътните условия скорост и заледен участък, превозното средство е катастрофирало самостоятелно.

Жената е с фрактура на левия крак, без опасност за живота, и е настанена за лечение в болница „Сърце и мозък“ в Бургас.