41-годишният водач на BMW, който участва в катастрофа между кв. "Крайморие" и село Маринка, при която загинаха двама души, е бил с 1,76 промила алкохол в кръвта.

Това става явно след анализите на проби от участниците в инцидента от 25 януари, проведени от служители на Базовата научно-техническа лаборатория при ОДМВР-Бургас.

Двама души загинаха при катастрофа на пътя Бургас-Малко Търново

В пътната отсечка между кв. "Крайморие" и с. Маринка, след челен сблъсък на място загинаха двама души. Спътникът на водача на BMW-то – на 52 години, също е бил пиян - с 3,16 промила в кръвта.

32-годишната водачка на лекия автомобил „Фолксваген“ е била с отрицателна проба. Пробите за употреба на наркотични вещества са изпратени за анализ в София.