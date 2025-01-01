Шофьор блъсна 49-годишна жена на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 11 ноември на кръстовището на бургаските улици „Ал. Г. Коджакафалията“ и „Петко Росен“, до бл. 381 в к-с „Меден Рудник“.

34-годишен водач от Елхово при извършване на ляв завой отнема предимството и блъска пресичащата по пешеходна пътека 49-годишна бургазлийка, която е с травматичен шок, без опасност за живота, и е прегледана в болница.