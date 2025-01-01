С военни почести и медал за храброст днес Бургас изпрати главен боцман Стефан Иванов - една от жертвите на потопа край в.с. Елените.

Посмъртно, със заповед на министъра на вътрешните работи, на 56-годишния граничар беше връчен почетния знак на МВР трета степен, който беше оставен в ковчега му заедно с него във вечността, предава NOVA.

„Истински морски вълк“: Кой е граничният полицай, загинал докато търси бедстващи хора във водния ад

Стотици близки, колеги от всички военни формирования – сухопътни, военоморски и военновъздушни, както и представители на властта се събраха, за да го изпратят в последния му земен път.

Стефан Иванов загуби живота си в опит да спаси други животи по време на тежката спасителна акция заради наводненията в Елените.

Той бил дългогодишен служител в системата на МВР, където само преди месец подал молба за пенсиониране.