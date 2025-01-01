Директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов с емоционален пост в социалните мрежи по повод смъртта на Стефан Иванов, един от загиналите при наводнението в „Елените“ - дългогодишен служител на ГД „Гранична полиция“.

Те винаги отиват там, откъдето всички бягат! А него си го взе морето! Главният ни боцман - Стефан Иванов!

Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора! Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!", пише Златанов.

Природен ужас: Разрушения, две жертви и бедствено положение на места у нас след проливните дъждове

"Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност!

Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето!

Днес сме съкрушени, докато в същото време осъзнаваме, че такава е службата, която сме избрали!

Съболезнования на семейството, на близките, на екипажа на граничния кораб “Балчик” и на всички приятели и колеги! Сплотени сме и в мъката!", завършва поста си той.

По-рано от Министерство на вътрешните работи обявиха, че Стефан Иванов, дългогодишен служител на ГД „Гранична полиция“, е загинал при спасителна операция на море в района на к.к. „Елените“.