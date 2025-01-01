Окръжната прокуратура в Бургас е повдигнала обвинения на тримата арестувани служители на водната база в Несебър, които са предоставили атракция на майката и детето. Това съобщи NOVA. На тримата е повдигнато обвинение за причиняване на смърт при професионална небрежност. Те са задържани за срок от 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска постоянния им арест.

Детето загина на 18 август 2025 г. след падане от голяма височина по време на полет с парашут, теглен от моторница във водата. По-рано днес стана ясно, че дирекция „Морска администрация - Бургас“ през юли е инспектирана лодката и не е открила нередности. Полетът е осъществен във въздуха над морето край несебърския плаж.

Разследването е възложено на екип от следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. То се провежда за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК, който гласи, че "който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години".

Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествие, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е и аутопсия на момчето. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая, информират от Апелативната прокуратура в Бургас.

Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

По-рано днес и от Здравното министерство наредиха незабавна проверка за изясняване на обстоятелствата във връзка със смъртта на детето, след като се появиха твърдения на свидетели за късно дошла и ненапълно оборудвана линейка.