В средата на юли тази година е била инспектирана лодката, теглила парашута, от който 8-годишно дете падна и загина край Южния плаж в Несебър. Това каза пред БТА директорът на Дирекция „Морска администрация - Бургас“ к.д.п. инж. Живко Петров. Той не съобщи за открити нередности.

“Този вид атракция (парасейлинг) попада в наредбата за плаването и граничния контрол на лодки, плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение и извършването на водни атракции с тях. В чл. 15 на тази наредба е изрично е изписано парасейлинг и са дадени условията, по които се извършва. Според тази наредба „Морска администрация“ контролира плавателното средство, както и екипажа. Всяка година се извършват проверки на лодките на базите или така наречената зона за водни атракции. Това са коридорите, от които тръгват лодки, джетове, надуваеми пособия и други подобни“, обясни той.

Петров добави, че управляваната от него институция няма отношение към теглените от лодките парашути. Базата за атракциони на Южния плаж в Несебър е проверявана на 17 юли, а ден по-рано е инспектирана лодката, теглила парашута, от който падна детето, разясни Живко Петров.

Директорът на Дирекция „Морска администрация - Бургас“ к.д.п. инж. Живко Петров / БТА / Станимир Димитров

Относно изискванията за плавателните съдове той добави: „Те трябва да са с подходяща мощност, за да могат да дърпат парашутите. Трябва да имат платформа, тъй като вдигането на парашута и съответно прибирането на хората от парашута се случва на тази платформа. Навремето това се извършваше от брега, но с цел безопасност на хората, наредбата беше променена. Лодките трябва да бъдат снабдени и с лебедка, чрез която парашутът да се изтегля. Екипажът трябва да е от поне двама човека. Единият е инструктор, който се занимава с въжетата, сбруите и връзването на хората, а второто лице е водач на лодката, за когото следим да има правоспособност.“

Петров каза още, че „Морска администрация - Бургас“ извършва регулярни проверки. „Ние имаме 78 бази за атракциони по цялото крайбрежие от Свети Влас до Ахтопол. От средата на месец май до септември се извършват периодично проверки. С двама инспектори няма как да проверим всички бази за два дни. Контролът по тези неща си върви“, подчерта той.

По-рано днес от Министерството на туризма съобщиха, че биха подкрепили решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол на водните атракции. „Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога. По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои“, заяви министърът на туризма Мирослав Боршош, цитиран от пресцентъра на ведомството.

МЗ: Първата линейка, отзовала се за детето в Несебър, е била напълно оборудвана

На този етап нямаме институция, която да може да носи отговорност и да упражнява контролни функции по отношение на екстремните атракциони, каза Боршош пред журналисти в Априлци.

Министерството на здравеопазването (МЗ) е разпоредило незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас заради инцидента с починалото дете в Несебър, съобщиха от пресцентъра на здравното министерство. Оттам изразяват и съболезнования към близките на детето. Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента, е с долекарски екип, уточниха от министерството. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип.

БТА припомня, че инцидентът стана на 18 август. От полицията в Бургас съобщиха, че детето е било заедно с майка си. Момченцето е паднало от голяма височина - между 40 и 50 метра.