Община Царево финализира техническия проект за изграждане на площадно и парково пространство в центъра на село Варвара, съобщиха от общинската администрация. Кметът на Царево Марин Киров заяви, че въпреки липсата на приет държавен и общински бюджет за годината, приоритетни обекти като този, ще бъдат реализирани.

В рамките на планираните дейности е предвидено обособяване на кът за отдих и сцена за културни прояви, които да обслужват местните жители и посетителите на курортното село. По време на инспекция на терена днес присъстваха заместник-кметът на общината Денис Диханов и кметът на село Варвара Бистра Димова.

По-рано от общинската администрация в Царево посочиха, че започва и проектирането на спортно игрище за минифутбол на спортния терен в село Синеморец. Първоначално от терена трябва да бъдат премахнати няколко незаконни постройки.

В населеното място се работи и по технически проект за пречиствателна станция за отпадъчни води. Обсъжда се и възможността старото кметство да бъде превърнато в културен център.