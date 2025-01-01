След проведен конкурс за длъжността главен секретар на поста е назначен Валентин Люцканов. Това съобщиха от Областнтата администрация в Бургас.

При стъпването си в длъжност той беше посрещнат от служителите и ръководството на администрацията. Областният управител Владимир Крумов изрази увереност, че опитът и управленските качества на новия главен секретар ще допринесат за повишаване на ефективността в работата на институцията.

Люцканов има дългогодишен административен опит. Припомняме, че той вече е заемал същата позиция в периода 2015-2022 година. В продължение на седем години той работи съвместно с настоящия областен управител, който тогава изпълняваше функциите на заместник-областен управител.

Валентин Люцканов е икономист по образование и магистър по „Международно управление“. Владее английски, руски и италиански език.