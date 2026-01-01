Решението на Министерски съвет от миналата седмица, с което част от остров „Св. св. Кирик и Юлита“ се предоставя за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ с идея за изграждане на пристанище за пътнически кораби и яхтена марина, поражда сериозни въпроси и напрежение в Созопол.

Мярката е взета без обществено обсъждане и без представена публично концепция. Това заяви кметът на общината Тихомир Янакиев. С правителственото решение част от острова преминава от Министерството на културата към ДП „Пристанищна инфраструктура“, а зоната с Морското училище остава към Министерството на културата с намерение за бъдещ ремонт. По думите на кмета обаче липсва яснота както за стратегията, така и за начина на управление и финансиране на бъдещия проект.

„Концепция не съм видял - нито от Министерски съвет, нито от ДППИ. Разбрахме, когато дойдоха да искат бързо да изкараме нашите оценки“, каза Янакиев. Той подчерта, че решението е взето „буквално в 12 без 5“ от правителство в оставка, без ясно разписани мотиви.

Държавата връща остров „Св. св. Кирик и Юлита“ в управление на транспортното министерство

Кметът изрази съмнения, че зад проекта стоят предимно икономически и частни интереси. „Прозират от всякъде лични интереси и най-вече в контекста на задаваща се политическа развръзка. Говори се за много пари и инвестиции, но аз на такива красиви думи не вярвам“, заяви Янакиев.

Според него първоначалните индикации за яхтена марина и ресторанти насочват към прекомерна комерсиализация. „В Созопол има достатъчно яхтени марини и ресторанти. Ако ще говорим само за печалба, точно това виждам - чисто икономически интерес от цялата тази работа“, каза още кметът и попита: Кой ще експлоатира бъдещата марина, кой ще събира таксите и какъв ще бъде реалният ефект за местната общност?

„Това е остров в границите на град Созопол. Логичният въпрос е какъв е бенефитът за Созопол - парите от тези туристи за кого ще бъдат - за местните хора или за няколко определени господа“, продължи с въпросите кметът Янакиев.

Той настоява проектът да бъде подложен на широко обществено обсъждане и да се представи ясна концепция за развитие. „Това не е ремонт на две улици. Говорим за емблематично място със значение за историята на града и на България. Задължително трябва да има обществено обсъждане и яснота какво точно се планира“, категоричен бе Янакиев.