Остров „Св. св. Кирик и Юлита“ край Созопол отново ще бъде върнат в управление на Министерството на транспорта и съобщенията с цел развитие на туристическата инфраструктура и облекчаване на натоварването на рибарското пристанище в града. Това съобщи на брифинг министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов след заседанието на Министерския съвет.

Той припомни, че въпросът за бъдещето на острова е бил поставен на 26 юли миналата година по време на изнесено заседание на парламентарната комисия по туризъм в Созопол, когато представители на местната общност и народни представители са настояли за дългосрочно решение за поддържането и развитието на острова.

По думите на Караджов остров „Св. св. Кирик и Юлита“ е единственият остров по българското Черноморие, свързан със сушата чрез вълнолом и повече от 15 години е бил в незадоволително състояние и без необходимата грижа, въпреки значимата си природна и културна стойност.

В момента в Созопол са регистрирани осем туристически кораба със сезонен превоз на пътници с капацитет над 35 души, както и пътнически катамаран по линията Созопол – Несебър със 100 места. Въпреки интензивния трафик градът не разполага със специализиран терминал за обслужване на туристически кораби, като всички плавателни съдове използват рибарското пристанище с кей с дължина едва 80 метра.

„Това създава затруднения както за нормалното акостиране на корабите, така и за безопасността на пътниците, като се смесват туристически и риболовни дейности“, посочи Караджов.

С решението на правителството островът преминава отново в отговорностите на Министерството на транспорта и съобщенията. С дълбочина между 3,5 и 5 метра и с над 300 метра кейова стена той ще може да приема туристически кораби и яхти, опериращи в района.

Имотът ще бъде стопанисван от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, което ще модернизира кейовата стена, ще обнови инфраструктурата, ще изгради терминал за обслужване на пътници и туристически кораби, както и съоръжения за електрозахранване, водоснабдяване и управление на отпадъците. Предвижда се и изграждането на яхтена марина и крайбрежна зона, подходяща за туристически и атракционни дейности.

По този начин островът ще поеме изцяло туристическото корабоплаване и ще освободи рибарското пристанище от несвойствени за него дейности.

Министърът подчерта, че Министерството на културата ще запази пълен достъп до острова и възможността да развива и опазва археологическата зона. Ще бъде подпомагана и дейността на Центъра за подводна археология в Созопол – институт за подводно културно наследство от категория 2 към ЮНЕСКО.

В рамките на един месец предстои предаването и приемането на имота, след което ще започне изработването на подробен устройствен план. Очаква се до началото на летния сезон да бъде обявена обществена поръчка за реализацията на проекта.

Сградата на острова и около половината от вътрешната му територия ще останат към Министерството на културата, като сградата ще бъде преобразувана в музей на подводното археологическо наследство, добави Караджов.