Окръженият съд в Бургас гледа искане за изменение на мярката за неотклонение на Никола Бургазлиев.

БТА

Той е обвинен за инцидента с АТВ в курорта "Слънчев бряг" през август миналата година, при който загина една жена, а четирима други пострадаха.

Припомняме, че на 14 август, Бургазлиев, в чиято кръв след катастрофата бяха открити следи от марихуана, изгуби контрол над мощното бъги и помете семейството, което се движело по тротоара.

Ранени бяха 5 души, сред които 35-годишната Христина, която почина след месец в кома, а синът ѝ - 4 годишният Мартин - оцеля, но е със 100% ТЕЛК.