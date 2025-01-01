4-годишният Марти, който беше прегазен от АТВ в "Слънчев бряг", вече е изписан от "Пирогов" и си е у дома, съобщи NOVA.

Детето беше транспортирано с медицински хеликоптер в края на август и в продължение на месец лекарите в най-голямата спешна болница у нас полагаха усилия да спасят живота му, за да продължи да расте.

Сега му предстои дълго възстановяване, но вече сред най-близките му хора.

На 14 август 18-годишният Никола Бургазлиев удари с АТВ петима пешеходци, сред тях три деца. В болницата в Бургас с тежки травми бяха приети Марти 35-годишната му майка Христина.

Младата жена издъхна след близо 3 седмици в мозъчна смърт.