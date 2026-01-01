Безплатни медицински прегледи за здравно неосигурени лица започват в Бургас по социална инициатива на Църковното настоятелство при храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец" в ж.к. „Меден рудник", със съдействието на частна болница в Бургас.

Инициативата се реализира с благословението на Сливенския митрополит Арсений и има за цел да осигури достъп до медицинска помощ на хора без здравни осигуровки.

Прегледите ще се извършват в сградата към храма всяка седмица в четвъртък от 16:00 до 17:00 часа от лекари специалисти по различни медицински специалности.

Първите безплатни прегледи са с участието на д-р Борче Николовски – специалист кардиолог, който ще приема пациенти в храмовия комплекс.

От организаторите посочват, че инициативата ще продължи и през следващите седмици, като в прегледите ще се включват лекари от различни специалности, в зависимост от нуждите на хората.