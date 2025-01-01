Шофьор без книжка и с 2,31 промила алкохол се заби в дърво в Благоевградско, двама души са пострадали, съобщиха от полицията.

На 2 ноември около 12:30 часа на пътя между селата Лещен и Гърмен, 40-годишен неправоспособен водач от село Гърмен е излязъл в ляво от пътното платно и се е блъснал в дърво.

Водачът на автомобила е пострадал с контузна рана на главата и счупен нос, а 18-годишен пътник в него – с фрактура на лопатката и ключицата на ръката.

На 40-годишния мъж е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 2,31 промила в издишания от него въздух. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е започнато разследване.