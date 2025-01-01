Мъж загина, ударен от влак, на жп линията около варненската спирка Тополи.

Инцидентът е станал малко след потеглянето на бързия влак от Варна за София. Мъжът пресичал линията неправомерно, когато бил ударен от тежката композиция. Той е загинал на място.

Сигналът е подаден в 8.10 часа, съобщиха от пресцентъра на полицията в града. На мястото има екип на Бърза помощ и полицията.

Все още се установява самоличността на загиналия.

Бързият влак Варна – София, който по разписание потегля в 7.55, престоява.

От БДЖ потвърдиха за инцидента.