Може да се каже, че пожарът на територията на Национален парк „Рила“ е потушен. Това каза за БТА директорът на парка Красимир Андонов и отбеляза, че продължават да дават дежурства и обходи, защото това все пак е горски пожар. Мястото, което се възпламени последно в югозападния край под скалите, продължава да пуши, затова и го следят. На терен има екипи от пожарната, както и служители на парка, уточни още директорът.

Той допълни, че вчера е завалял лек дъжд, но много слаб и посочи, че след седмица е възможно отново да възникне нещо там, защото под земята продължава да гори. Ще следим поне една седмица обстановката, а дори и след това, каза още Андонов.

Това е горски пожар, а ние имаме опит през годините и знаем какво се случва, ако бъде оставен, обясни директорът. По думите му от последното замерване, направено около шести септември, площта е била около 2600 декара, но предстои отново да бъде измерена. Въпреки че оттогава досега видимо няма по-голямо разрастване, но ще направим ново замерване, добави още Красимир Андонов.

Пожарът възникна на 28 август в Рила, в района на симитлийското село Долно Осеново.