Смъртен пътен инцидент е станал рано тази сутрин на главен път Е-79 в района на бензиностанция в град Кресна.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 34-годишен мъж, е блъснал 48-годишен пешеходец. Инцидентът е възникнал, докато пешеходецът е пресичал пътното платно на място, което не е обозначено за преминаване.

Шофьор блъсна пешеходец на главен път Е-79

В резултат на удара пешеходецът е загинал на място. Пристигналите екипи на полицията и спешна помощ са констатирали смъртта му.

На водача на автомобила е извършена проверка за употреба на алкохол с техническо средство, като пробата е отрицателна. Към момента няма данни за употреба на алкохол или наркотични вещества.

По случая е уведомена компетентната прокуратура.