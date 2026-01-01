Около 08:40 часа на 25 януари 2026 г. в 02 РУ–Благоевград е съобщено, че в град Симитли са увредени спирки на градския транспорт и две букви от бетонен надпис с името на града.

В резултат на проведените незабавни действия полицейските служители са установили 25-годишния извършител от село Крупник.

Спирки, кошчета за отпадъци и надписът на входа на Симитли са повредени при вандалска прояв

Мъжът е задържан със заповед за срок до 24 часа.

За случая е уведомена Районната прокуратура в Благоевград, а по него е образувано досъдебно производство.