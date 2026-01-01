Спирки, кошчета и контейнери за отпадъци и надписът на входа на Симитли са повредени при вандалска проява, съобщиха от Община Симитли. Между 04:00 и 05:00 часа тази нощ са преобърнати кошове за смет на паркинга при заведение в централната част на града, след което извършителите са счупили спирка на обществения транспорт при филиал „Ян Бибиян“ на детска градина „Радост“, където също са счупили кошове за смет. По главната улица са унищожени дръвчета, а в района на социалните центрове и сградата на филиала за Спешна помощ е разбита още една спирка.

Вандалската проява е продължила и при входа и изхода на града в посока село Черниче, където по повод 55-годишнината на град Симитли беше поставен осветен надпис. Металните съоръжения на буквите са изкъртени, а надписът – съсипан, посочват от общинския пресцентър. Вандализмът е продължил в посока железопътния прелез на Орловец при Черните и разклона между селата Крупник и Полена.

От Община Симитли посочват, че по случая работят органите на реда. Вандалските прояви се определят като посегателство срещу общината, труда, средствата и усилията на хората.

Общинското ръководство на Симитли отправя апел за отговорно и съзнателно отношение към общинската собственост и призовават всички граждани, които имат информация за извършителите или са станали свидетели на нарушения на обществения ред, да подават сигнал към дежурните служители на Община Симитли на телефон 07 4872 166 или на телефон 112.