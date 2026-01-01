Пожар в непосредствена близост до Граничен контролно-пропускателен пункт „Кулата“ предизвика силно задимяване и притеснение сред хората в района. Въпреки че огънят е на малка площ, инцидентът отново повдига въпроса за пожарната безопасност около ключови транспортни коридори в страната, особено през летния сезон.

Сигналът е за горящи сухи треви и храсти на малка площ. На място незабавно са изпратени два екипа на пожарната, които работят по потушаването на огъня, съобщи за БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Петрич, главен инспектор Стоян Тилев. По негови думи няма данни за разпространение на пламъците към съседни обекти и опасност за инфраструктурата на пункта.

Основната причина за безпокойството сред пътуващите и работещите на граничния пункт е гъстият дим, който се разнесе в района. Въпреки че според наличната информация работата на ГКПП "Кулата" не е пряко засегната, задимяването създава дискомфорт и напомня за рисковете от пожари в горещото и сухо време.

Този инцидент, макар и локален, е показателен за по-голям проблем. Всяко лято хиляди декари гори и сухи треви изгарят в страната, а когато това се случи в близост до обект с национално значение като ГКПП "Кулата", рисковете от по-сериозни последици и нарушаване на трафика нарастват многократно.

Бързата реакция на службите в Петрич този път предотврати ескалация, но остава въпросът за превенцията в такива уязвими зони.