23-годишен мъж намушка в гърдите 21-годишна жена в Благоевград, съобщиха от полицията.

На 28 септември е получен сигнал, че в следобедните часове на 27 септември в жилище в града мъжът е нанесъл удари с остър предмет в областта на гърдите на 21-годишна жена, с която живее на семейни начала.

Същият е задържан за 24 часа.

Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Благоевград без опасност за живота. Започнато е разследване. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.