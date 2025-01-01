/ iStock/Getty Images

Мъж нападна с нож украинска бежанка в щата Северна Каролина. Момичето почина от нараняванията си, пише New York Post.

 

 

23-годишната Ирина Заруцка е намушкана до смърт в железопътен влак в Шарлът, като ужасяващи записи от охранителни камери показват момента, в който нищо неподозиращата млада жена е брутално нападната. Кадри на полицията показват как мъжът вади джобно ножче и става от мястото си зад Заруцка, преди видеото да прекъсне.

 

 

След убийството 35-годишният ДеКарлос Браун-младши е видян да се разхожда из влака, а на пода капе кръв, докато носи оръжието. 

23-годишната украинска бежанка, която избяга в Съединените щати „в търсене на безопасен живот“, е „намушкана до смърт от бездомен мъж“ се посочва в публикация на New York Post,

ДеКарлос Браун-младши е обвинен в убийство от първа степен. Той е бил арестуван многократно от 2011 г. насам  за грабеж. В момента той е бездомен.

