Двама 19-годишни младежи бяха задържани при отделни полицейски акции в Разлог и Кресна, след като у тях бяха открити количества канабис, съобщиха от ОДМВР – Благоевград.

В обедните часове на 8 юни полицаи проверили жилище в Разлог, където се намирали 29-годишен мъж и 19-годишен младеж от града. В една от стаите служителите на реда открили угарка от цигара със суха тревиста маса. При направения полеви тест веществото реагирало положително на марихуана. По случая е задържан 19-годишният младеж, а за случая е уведомена прокуратурата.

При друга акция същия ден служители на Районното управление в Сандански задържали 19-годишен младеж от Кресна. Около 08:30 часа в дома му били намерени около 2,09 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис. В навес в двора полицаите открили още около 2,03 грама канабис, както и мелничка с остатъци от наркотичното вещество.

По втория случай е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите продължава.