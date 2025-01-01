Жена падна във водите на река Читак дере край Смолян, съобщиха от полицията.

На 7 септември 2025 г., в 14:57 ч., е получен сигнал за паднала жена във водите на река Читак дере, местност „Дяволска пътека“, общ. Борино.

На мястото пристигнал екип на РСПБЗН – Доспат, който оказал помощ на 41-годишна туристка от град София, паднала от еко пътеката в бурната река.

Пострадалата е евакуирана по трудно достъпен и пресечен терен, в шок, премръзнала и с видими наранявания по тялото. Транспортирана e от екип на Спешна помощ до МБАЛ – Девин.