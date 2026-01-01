Окръжният съд в Смолян наложи условна присъда от десет месеца затвор при тригодишен изпитателен срок на Валентин Парев, от когото са иззети антични и средновековни монети и археологически обекти, открити чрез иманярски разкопки. Присъдата е окончателна, тъй като е по силата на постигнато споразумение с прокуратурата, одобрено днес от съдебния състав.

Валентин Парев призна вината си по предявените три обвинения – за незаконно търсене на археологически обекти, за държане на металдетектор и други оръдия за терсене, за съхранение на общо 32 археологически обекта.

Иманярските разкопки са извършени през март – април 2024 г. в местността Кичора в землището на с. Бяла река, община Рудозем, според обвинителния акт. При полицейска проверка и претърсване в жилище и автомобил в Рудозем са намерени 22 монети, шест пръстена, фибула, ключ, екзагия (античен еталон за тежест) и тежест за рибарска мрежа. Монетите са от бронз, мед, мангър, датирани от различни периоди - от 359-336 г. пр. Хр. с произход Македонското царство, от Римската, Латинската и Османската империи, от Одриското царство.

Сред веществените доказателства са две сребърни монети с датировка 17. век с произход Франция. Бронзовата фибула е от 3-1 в. пр. Хр. Сред иманярските предмети е тежест за рибарска мрежа от Средновековието с произход Антиохия, Римската империя.

Валентин Парев уточни, че предметите е открил в района на Родопите.

Археологическите обекти, които представляват веществени доказателства по делото, ще се отнемат в полза на държавата, според съдебното решение.