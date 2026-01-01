Полско-украински изследователски екип е открил тленни останки на цивилни, убити по време на Втората световна война в бивши полски села, намиращи се днес в Западна Украйна. Данните за броя на жертвите обаче се разминават между двете страни, предаде полската агенция ПАП.

Ръководителят на Украинския институт за национална памет Александър Алфьоров заяви, че са открити останките на четирима души. От своя страна Институтът за национална памет на Полша съобщи за пет жертви и посочи, че разположението на костите може да сочи към масов гроб на полски селяни.

Разкопките в районите на двете вече несъществуващи села започнаха на 21 април и ще продължат през следващите дни. Украинската страна заявява готовност да съдейства при евентуални допълнителни ексхумации по искане на Полша.

Работата е част от по-широки усилия за изясняване на съдбата на жертвите от Волинското клане - една от най-чувствителните теми в отношенията между Полша и Украйна. Полша смята Украинска въстаническа армия за отговорна за масови убийства на полски цивилни, докато в Украйна организацията често се разглежда като движение за национално освобождение.

След години на застой, ексхумациите бяха възобновени през 2025 г.

Волинското клане е масово насилие и етническо прочистване, извършено в периода 1943–1944 г. в района на Волин (днешна Западна Украйна, тогава част от окупираната от нацистка Германия Полша).

То е свързано основно с действия на Украинската въстаническа армия (УПА) срещу полското цивилно население. В резултат загиват десетки хиляди поляци (оценките варират, най-често между 50 000 и 100 000 жертви), като има и ответни нападения срещу украинци, при които също загиват хиляди.

Събитията са част от по-широкия полско-украински конфликт по време на Втората световна война и остават една от най-болезнените и спорни теми в отношенията между двете държави и до днес.

Според историци, около 100 000 полски граждани са били убити по време на събитията. В отговор на насилието, при полски операции са били убити между 10 000 и 12 000 украинци до 1945 г.