Призоваваме държавите от ЕС бързо да вземат решение за начало на преговорите с Украйна за присъединяване, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с очакванията на украинския президент Володимир Зеленски това да стане през юни, кор. на БТА Николай Желязков.

Украйна направи всичко необходимо за начало на преговорите, напредна по ключови реформи, отчитаме огромен напредък, каза говорителят. Той отбеляза, че ЕК е направила всичко възможно на техническо равнище и сега решението е в ръцете на Съвета на ЕС.

От месеци представители на ЕК поставят въпроса за това как да се подходи с въпроса за разширяването на ЕС, посочи говорителят. Той поясни, че приемането в ЕС на нови държави следва да остане основано на принципи и съобразно заслугите на кандидатите.