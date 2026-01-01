От 7 май любимото на малки и големи атракционно влакче отново ще радва жителите и гостите на Враца, съобщиха от Общината.

Работно време е четвъртък и петък, от 17:00 до 20:00 часа. Събота и неделя - както и в празнични дни - от 10:00 до 13:00 и от 17:00 до 20:00 часа

Началната спирка е пред Билетния център на площад „Христо Ботев“. Маршрутът преминава до „Долна лифтена станция“ - преди село Згориград, като крайната спирка отново е централният площад.

Цени на билетите:

- деца до 3 години - безплатно

- деца, ученици, студенти и пенсионери - 2,05 евро

- възрастни - 3,07 евро

Предвижда се възможност за заплащане и чрез ПОС терминал. При желание за наемане на цялата композиция е необходимо заплащане на капаро в управлението на БКС или в Туристическия информационен център в града.