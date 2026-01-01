Очаква се в късния следобед да започне поетапно възстановяване на водоподаването в 11 села в Ямболско, където е с нарушения втори ден заради планов ремонт.

Това съобщи директорът на местното дружество "Водоснабдяване и канализация" (ВИК) Христина Микуцева.

"Работи се активно, ще се опитаме един ден предсрочно да приключи ремонтът. Към момента няма никъде позиционирани водоноски, тъй като очакваме водоподаването да се възстанови значително по-бързо от предвиденото по график.

Ако има необходимост утре, евентуално ще бъдат позиционирани водоноски", каза Микуцева. Спиране на водата и ниско налягане има от 26 април в селата Козарево, Калчево, Победа, Челник, Сламино и Каравелово в община Тунджа, както и в Тамарино, Саранско, Каменец и Войника в община Стралджа.

Причината е ремонт във водоснабдителната система "Бакаджик", който се очаква да намали честите аварии.