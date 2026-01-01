Административният съд в Смолян остави без уважение жалбата на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ инж. Костадин Тотев срещу разпореждане на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР за пропаднали шахти по републикански път, пише в решението, публикувано на сайта на съдебната институция.

Делото е образувано по жалба срещу указанието, издадено на 16 декември 2025 г. от началника на сектор „Пътна полиция“ главен инспектор Пламен Йорданов. На ВиК – Смолян е разпоредено да предприеме действия за възстановяване нивото на капаците на ревизионните отвори на канализационни шахти по републикански път III-197 на територията на село Борино.

Повод за издаване на разпореждането са постъпили сигнали на телефон 112 от водачи на моторни превозни средства. При проверка е установено, че четири-пет шахти са пропаднали с между 5 и 10 сантиметра под нивото на пътното платно, което според органите на реда създава реална предпоставка за пътнотранспортни произшествия и щети по автомобилите.

След сигнал от Районното управление в Девин до кмета на община Борино е извършен оглед и от служители на Областното пътно управление – Смолян. В писмо до ВиК – Смолян е указано да бъдат предприети спешни мерки за ремонт на ревизионните шахти и препращат към стопанина на пътя – Областно пътно управление. От управлението посочват, че ведомството няма ангажимент към поддръжката на подземни съоръжения като канализационните системи.

Управителят на ВиК инж. Тотев оспорва разпореждането като незаконосъобразно и необосновано. Според него неправилно е посочен адресатът на акта, тъй като поддръжката на републиканските пътища се осъществява от Агенция „Пътна инфраструктура“ съвместно със съответната община. ВиК – Смолян поддържа тезата, че собственикът на пътя следва да носи отговорност за съоръженията в обхвата му.

Съдът приема, че разпореждането е издадено от компетентен орган и в законоустановената форма. В мотивите се посочва, че полицейските органи имат правомощие да издават разпореждания, когато това е необходимо за изпълнение на функциите им.

Според съда капаците на ревизионните шахти са част от подземната техническа инфраструктура, която се стопанисва и поддържа от съответния ВиК оператор. Установеното пропадане до 10 сантиметра под нивото на асфалтовата настилка противоречи на нормативните изисквания и създава опасност за движението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.

Управителят на ВиК – Смолян инж. Костадин Тотев заяви пред БТА, че ще обжалва решението. „ВиК не е обслужваща фирма на Агенция „Пътна инфраструктура“ и продължавам да твърдя, че капацитет на отводнителните шахти се обслужват от собственика на пътя“, заяви той.