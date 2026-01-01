Свлачище затруднява движението по пътя Смолян-Баните.

Това съобщи дежурният в Областното пътно управление.

Бъдете внимателни: Паднали камъни затрудняват движението в Родопите

Временно движението по път III-863 в участъка при село Малка Арда, на км 26+520, се осъществява двупосочно в едната лента поради свличане на скална маса и дървета.

Скалната маса е паднала през нощта в близост до табелата за населеното място, като първоначално и двете пътни ленти са били затрупани с камъни. Към момента едната лента е освободена и проходима, а разчистването на участъка продължава.

Остава в сила и ограничението за преминаване на товарни автомобили през прохода "Превала".