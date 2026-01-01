Паднали камъни по пътното платно създават затруднения за движението в Родопите заради интензивните валежи.

Това каза Марин Кушев - директор на Областно пътно управление (ОПУ)-Смолян.

Паднала скална маса затвори пътя от Девин към Смолян

Сигнали са подадени за направленията Смилян-Рудозем и Момчиловци-Петково.

Екипите на пътноподдържащите фирми работят и извършват обходи на републиканската пътна мрежа.

От ОПУ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да избягват резки маневри, тъй като валежът в област Смолян е интензивен.