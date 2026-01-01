Земетресение с магнитуд 2,6 по Рихтер е регистрирано в района на Доспат, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е отчетен на 17 февруари 2026 г. в 16:03 часа българско време. По данни на Сеизмологичната служба епицентърът е с координати 41.67° северна ширина и 24.1° източна дължина.

Земетресението е било на около 5,7 км северозападно от град Доспат и на 131 км от София.

Към момента няма данни за пострадали или нанесени материални щети. Регионът на Родопите е сред зоните в страната, където периодично се регистрират слаби земетресения.