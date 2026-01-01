Земетресение с магнитуд 2.9 е регистрирано в района на град Дупница.

По данни на Националния сеизмологичен център към Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН, на 10 февруари 2026 г., в 20:00 ч., бе регистрирано земетресение с магнитуд 2.9 в района на град Дупница, област Кюстендил.

Епицентърът е на 10 км от град Бобов дол, на 30 км от град Кюстендил и на 50 км от град София.