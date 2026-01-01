Ограничиха движението на товарни автомобили през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване.

Това съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян.

По високите части на област Смолян вали сняг и пътните настилки са заснежени.

В района на курорта Пампорово има закъсал камион на снегопочистващата фирма и множество автомобили на туристи, включително и чуждестранни.

Това каза Елена Стоилова -говорител на Областна дирекция на МВР. Тя добави, че в курорта вали сняг. По информация на полицията е закъсал тежкотоварен камион и на прохода Превала.