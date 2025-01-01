Трима дилъри на дрога са заловени по време на полицейски операции на територията на Пазарджик, съобщиха от полицията.

Действията на органите на реда са под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Екипи на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Пазарджик установили, че двама мъже от град Ракитово – на 33 и 29 години отглеждат и държат с цел разпространение марихуана. В имот край града са открити общо 6 растения с височина между 1 и 1.7 метра. Криминалистите иззели 1.685 килограма зелена листна маса от глави и съцветия.

По-младият от двамата се укривал и се наложило да бъде обявен за издирване. Не след дълго е установен и задържан в ареста.

Служители на група „Криминална полиция“ при РУ-Пещера извършили проверка на пункт за варене на алкохол, стопанисван от 37-годишен пещерец. Там органите на реда открили 6 растения от рода на конопа с височина между 0.8 и 1.5 метра. Намерената марихуана е с общо тегло от 1.65 килограма.

И по двата случая са започнати разследвания за притежание с цел разпространение на наркотици. Те са под надзора на Окръжната прокуратура в областния град.