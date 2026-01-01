Истинска зимна приказка на места в страната тази сутрин.

Чепеларе побеля в снежна премяна няколко дни след настъпването на пролетта.

Сняг покри и село Равногор в Пазарджишко.

На прохода "Превала" също заваля сняг. Това споделят очевидци в социалните мрежи.

Във вторник над страната ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. По-интензивни и значителни ще са валежите през деня в района на Източните Родопи, сочи прогнозата на времето.

Дъждовен вторник: Жълт код за значителни валежи в Кърджали и Хасково

В Кърджали и Хасково ще вали почти непрекъснато. За двете области е обявен жълт код за значителни валежи с количества 20-35 mm.

Почти без валежи ще бъде през деня над северните райони, а след обяд от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Вятърът ще бъде слаб и умерен от североизток.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 3°. Максималните температури ще бъдат от 8° до около 16° в северозападните райони, в София - около 9°.