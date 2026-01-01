Заловиха автор на опит за палеж на къща в Пазарджишко, съобщиха от полицията.

На 20 януари един от кварталните полицаи в град Костандово получил сигнал от граждани, че неизвестен е направил опит да запали едноетажна постройка, собственост на 71-годишна жена от същия град.

Извършителят хвърлил бутилка със запалителна течност, но огънят засегнал малка част от обзавеждането на една от стаите.

След проведено разследване униформени установили, че автор на палежа е 46-годишен ракитовец. Той е задържан в ареста на РУ-Велинград за срок от 24 часа.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.