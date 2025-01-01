Кметът на Пазарджик Петър Куленски отстрани от длъжност зам.-кмета Таня Колчакова. В информацията до медиите Куленски не посочва мотив, предаде БНР.

На извънредна пресконференция Таня Колчакова обясни, че внезапното ѝ уволнение е свързано с диалогичността ѝ с всички общински съветници, включително и с тези, които са опозиция на кмета Куленски.

Към момента няма реакция от централата на партия "Продължаваме промяната", чиито членове са двамата.

На пресконференция Таня Колчакова обясни, че основното обвинение на Петър Кулeнски срещу нея е, че тя като зам.-кмет си е позволявала да говори с общински съветници, които кметът смятал за свои опоненти:

"Аз смятам, че когато ние работим в една администрация, най-важното е да търсим диалога, за да може всичко, което сме заложили като планове, като проекти, да се случват без сътресения".

Скандалът с отстраняването на зам.-кмета Таня Колчакова става ден преди старта на новия Общински съвет. До дни бившият зам.-кмет на Пазарджик ще обмисли дали ще остане член на "Продължаваме промяната" или ще напусне партията, заради създадената враждебна среда.