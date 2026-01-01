За трайното предотвратяване на свличания на скални маси върху пътното платно Агенция „Пътна инфраструктура“ предвижда подмяна и поставяне на предпазни мрежи в 9 участъка в отсечката от 18 км между Пасарел и София (от км 62+500 до км 80+738). За целта е изготвен технологичен проект и предстои възлагането му на дружеството, поддържащо републиканската пътна мрежа в област София. Това каза по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов в отговор на въпрос от Даниел Александров (ПГ на ГЕРБ-СДС) за проблеми по пътя София - Боровец.

Държавата срещу войната на пътя - спешни ремонти и обезопасяване на критични участъци

До май се предвижда подобряване на експлоатационното състояние на трасето във връзка с домакинството на България Giro d'Italia 2026. На 10 май колоездачната обиколка на Италия ще премине по три маршрута на българска територия. Част от тях включват: отсечката Пловдив - София, трасето по републиканските пътища I-8 (Околовръстен път София, Ихтиман, Костенец) и II-82 (Костенец, Боровец, Околовръстен път София). Дотогава ще бъдат изпълнени асфалтови работи и полагане на маркировка по трасето, подмяна и монтаж на предпазни мрежи срещу срутища, ще бъдат извършени земни работи и премахната крайпътна растителност. Министър Иванов напомни, че Министерският съвет е отделил необходимите средства, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Плановете на Агенцията включват основен ремонт на 86,1 км от път II-82 (Костенец - Радуил - Боровец - Самоков - Панчарево - Околовръстен път София), каза Иванов. Той допълни, че в момента тече процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за основни ремонти по републиканските пътища през следващите 4 години по девет обособени позиции, като се предвижда сключване на рамкови споразумения с първите трима класирани участници за срок от 48 месеца.