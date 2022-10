Месец след обявяването на изцяло новите Unlimited мобилни планове Vivacom представя модерна арт инсталация - Unlimited space by Vivacom. Неин автор е популярният български артист Венелин Шурелов, който разработва концепцията, вдъхновен от идеята за пълна свобода и неограничени възможности за общуване в новата кампания на телекома. Vivacom кани всеки, който желае да изпита едно интересно и необичайно изживяване, да посети Unlimited space by Vivacom в Сердика Център в София в периода 14-16 октомври, в Mall Plovdiv 20-23 октомври и в Mall Galeria в Бургас 27-30 октомври.„Арт инсталацията позволява на зрителя в нея да се превърне в съавтор и посредством пространството и технологиите да открие себе си в една безкрайна реалност“, споделя авторът Венелин Шурелов, който е познат на ценителите на съвременното изкуство със своите разнообразни проекти и пърформънси, съчетаващи дигиталните технологии с традиционни артистични прояви. „Бях вдъхновен от мотото за пълна свобода и неограничени възможности за общуване, към което почти всички хора се стремят. За мен Unlimited провокира представата как ние, хората, постоянно се съизмерваме с безкрайността и се стремим да надскочим ограниченията“, допълва авторът.Инсталацията представлява иновативна конструкция във вътрешността на която са комбинирани огледала, видео проекция с динамично съдържание и съвременно градско озвучаване с електронни елементи. Автор на звуковия дизайн е Иван Шопов. Със своя уникален дизайн тя дава възможност на посетителите да видят своя мултиплициран образ, да потърсят различен ракурс и да намерят най-добрата гледна точка към себе си.Посетителите на Unlimited space by Vivacom могат да участват в игра и да спечелят един от три iPhone 14. За целта трябва да си направят снимки или видео от уникалното преживяване и да ги споделят като пост в Инстаграм с #unlimitedbyvivacom. Пълните правила за участие в играта може да видите тук Представянето на арт инсталацията идва само месец след обявяването на изцяло новите 5 Unlimited тарифи на Vivacom с включени неограничени минути, SMS-и, мегабайти и достъп до 5G мрежата на телекома за всички потребители, във всички ценови категории, за първи път в България. Мобилните тарифи се предлагат на атрактивни цени и с допълнителни придобивки за клиенти на фиксирани услуги, започващи от 18.99 лева. С тази стъпка Vivacom даде пълна свобода за неограничено общуване на всички потребители на мобилни услуги в България.Базираната в Холандия United Group е водещият телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа. Опирира в осем държави, компанията има близо 15 милиона потребители и повече от 15 500 служители. Тя генерира около 2.5 милиона евро годишни приходи. United Group има най-широкото мрежово покритие в региона и предлага на потребителите най-атрактивната селекция от телевизионно съдържание от цял свят. Значителните инвестиции в дигитална инфраструктура, съдържание и технологии гарантират превъзходството на продуктите и услугите, които предоставя на клиентите. От март 2019 г. United Group е мажоритарна собственост на BC Partners, една от най-големите световни инвестиционни компании.В България United Group притежава телекомуникационния оператор Vivacom, най–голямата мултиплатформена медийна компания в страната - Нова Броудкастинг Груп, както и медийната група Телеграф.За повече информация, посетете https://united.group