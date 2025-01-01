По-ексцентрична от всякога, американската звезда, която е на световно турне, предизвика сензация както в Лион, така и в Париж.

Емилио, един от многото фенове на Лейди Гага, вече няма нито лев в банковата си сметка. „Дори не знам къде ще спя тази вечер“, усмихва се бразилецът, чието лице, изцяло гримирано в черно и бяло, е украсено с блестящи перли.

„Но за нея съм готов на всичко. И знам, че мога да разчитам на другите „Little Monsters“ [„малки чудовища“, фенове на звездата, бел. ред.], те няма да ме изоставят. Ние сме общност, следваме я от първия й албум. Това е като любовна история между нея и нас, която продължава вече почти двадесет години.“

Тази година четиридесетгодишният мъж я последва на американския фестивал Coachella, после в Мексико през април, в Рио през май, пропусна Сингапур, „град, който иска да изгони хомосексуалистите“, но през юли той отлетя за Лас Вегас, за да присъства на премиерата на „Mayhem Ball“ на неговата Lady Gaga.

„Тя не трябваше да прави турне тази година“, обяснява фенът от Южна Америка. „Но тъй като албумът й се радваше на голям успех, тя реши да го представи на сцена. За да ни благодари, че винаги сме до нея.“ В LDLC Arena в Лион, той я вижда за пети път тази година.

„Това е 27-ият концерт в живота ми. Но някои са били на повече. Много повече. Да си фен означава и да харчиш много пари“, признава той, който е изчислил разходите си за престоя във Франция на 2000 евро. Тази вечер Емилио няма да купи тениската „special event“ (50 евро) – налична само по време на френските дати, тъй като мантрата на Гага „Dance or Die“ е написана на езика на Молиер. Но той вече няма време за разговори. Часът е 20 и началото на концерта наближава.

„В момента тя е навреме, шоуто е много дълго, но ще ви остави без дъх“, споделя той.