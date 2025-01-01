Окръжна прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем 36-годишен мъж за опит за убийство. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам допълват, че обвиняемият с е направил опит умишлено да умъртви свой съгражданин на 46 години, като му нанесъл удар с остър предмет в областта на главата. Деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини.

Установено е, че извършителят и потърпевшият били съседи. Те ползвали общо електричество за домовете си. Обвиняемият разрешил на съседа си да прекара кабел и да захранва дома си от неговия електромер срещу такса.

Мъж с опасност за живота след сбиване в Стара Загора

На 16 ноември двамата се скарали, като причината била, че 46-годишният мъж не плащал редовно. Няколко часа по-късно 36-годишният мъж му нанесъл удар с твърд предмет – длето, по главата.

Потърпевшият бил откаран в болница с тежка черепно-мозъчна травма.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление.

БТА припомня, че инцидентът стана в неделя вечерта в старозагорския квартал „Лозенец“. По случая бяха задържани жена на 39 години и мъж на 42 години.