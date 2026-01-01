Властите на Португалия обявиха, че отпускат 2,5 милиарда евро за възстановяване на страната след преминаването на бурята "Кристин", причинила големи разрушения в редица райони миналата седмица и отнела живота на петима души, предаде Франс прес.

Португалският министър-председател Луиш Монтенегро също така удължи бедственото положение (едно ниво под извънредното положение) в най-засегнатите части на страната до 8 февруари, тъй като се очакват нови валежи. Тази мярка, въведена първоначално в четвъртък, дава на властите правомощия да прилагат мерки за сигурност и да координират действията при извънредни ситуации.

Нова тревога за проливни дъждове в Португалия, 200 000 домакинства все още са без ток

Монтенегро днес проведе извънредно заседание на правителството, като предупреди, че заради ново влошаване на времето в някои райони ситуацията може също да се влоши и да се наложи и евакуация. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за обилни валежи за утре, придружени от ветрове със скорост до 100 км/ч.

Бурята "Кристин" връхлетя централните и северните части на Португалия в нощта срещу сряда, причинявайки наводнения, свлачища и щети по сгради и инфраструктура.

По данни на електроразпределителната компания "Е-Редес" около 167 000 домакинства все още са без електроподаване в неделя, в сравнение с малко над един милион души непосредствено след бурята.

В централната част на страната двама мъже са загинали вчера след падане по време на ремонт на покриви, повредени от бурята, при два отделни инцидента.