Министерството на финансите да направи промени в държавния бюджет за догодина и да отпадне задължението за ползване на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). За това настоя на брифинг в парламента Мартин Димитров от "Да, България“, част от парламентарната група "Продължаваме промяната – Демократична България“.

Разходите на бизнеса за него ще бъдат калкулирани в цените, това повишава, освен цените, но и инфлация, каза съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев.

В същото време от политическата сила настояват Министерството на финансите да предприеме действия срещу всички, които избягват плащането на данъци.

Какво представлява СУПТО и защо предизвика толкова спорове

Според съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов трябва да има закон за фискализация, който да уреди как се извършва тя, като това ще позволи и по-модерни подходи. Това трябва да стане догодина, за да може този нов подход да е в сила от 2027 година. Нужна е и по-добра оценка на риска, смята Божанов.

От януари догодина правителството реши да ни добави нова порция предизвикателства, а именно позабравения софтуер за контрол на търговските обекти (СУПТО), който беше включен като част от държавния бюджет, коментира Ивайло Мирчев. Решението на държавата за борба с укриването на данъци е технологично остаряло с огромна регулация и практически неработещо, смята той. Мирчев припомни, че преди няколко години е имало опит за внедряване на този софтуер в търговските обекти, а българските компании са били принудени да инвестират над 100 млн. лв. за внедряването на софтуера за контрол на продажбите. В крайна сметка беше отменен, но никой не върна парите на предприятията и фирмите, добави Мирчев. Сега, по думите му, за внедряването ще трябват 250 млн. лв., платени от българския бизнес за "прищявката“ да бъде инсталиран във всеки търговски обект. Според оценката на "Да, България“ този процес ще струва на фирма около 500 евро, като основно ще са ощетени малките дружества.

Хаосът ще бъде голям, от една страна ще имаме известно напрежение около въвеждането на еврото, от друга – извънредно въвеждане на СУПТО при кратък времеви срок, посочи Ивайло Мирчев.

Фармацевтите обявиха протестна готовност заради новите правила за аптеките

Според Божидар Божанов в момента инфраструктурата на Националната агенция за приходите (НАП) не е подготвена, няма капацитет да проверява всички 100 или повече доставчици на софтуер, всяка версия. Към изискванията на НАП ще трябва да се пригоди и софтуерът, който е правен извън България, отбеляза той. СУПТО не е само за магазини и ресторанти, той е за всички търговски обекти, аптеки, предприятия, обърна внимание съпредседателят на "Да, България“.

На въпрос дали трябва да има коледни добавки за пенсионерите, Мартин Димитров коментира, че е необходима мащабна реформа. Планирането на нови и нови разходи, без да се запушат пробойните, ни вкарва в голяма беля, посочи депутатът. По думите му, за пенсионната система не трябва да се правят подаяния и не одобряват такъв подход.

Мартин Димитров: Поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета, вървим към катастрофа

Според Ивайло Мирчев пенсионерите, хората, трябва да знаят колко ще вземат в края на годината, а не да се молят на премиера за подаяния.

Когато си фалирал много компании, е лицемерно и перверзно да обявиш, че ще си дариш депутатската заплата за пенсиите, отговори той на въпрос дали депутатите от тяхната парламентарна група също ще се откажат от възнагражденията си, както обявиха от "ДПС - Ново начало“. Мирчев добави, че въпросът не е обсъждан в групата.