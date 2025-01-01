В проектобюджета за 2026 г. е включено предложение всички търговци, които приемат плащания в брой или с карта, да използват сертифициран софтуер за управление на продажбите (СУПТО), считано от 1 януари 2026 г. Мярката има за цел да осигури пълно и проследимо отчитане на извършените продажби и ограничаване на неотразени обороти.

Според Министерството на финансите прилагането на задължителното СУПТО може да доведе до увеличени приходи в бюджета с около 320 млн. евро годишно, като при по-благоприятни условия ефектът се оценява до 1 млрд. евро.

Какво представлява СУПТО

СУПТО е софтуер, който управлява процеса на продажба в търговски обект. Той обикновено обхваща:

регистриране на продадени стоки или услуги,

управление на наличности,

издаване на фискален документ,

автоматично записване и съхранение на информация за продажбите.

Софтуерът трябва да бъде свързан с фискално устройство и да гарантира, че веднъж отчетена продажба не може да бъде променена или изтрита.

Кого засяга мярката

По предварителни оценки предложението обхваща приблизително 200 000 търговски обекта, включително магазини, заведения, хотели, салони за услуги и част от онлайн търговците.

Към момента около 4300 търговци използват одобрен СУПТО, което означава, че голяма част от бизнеса трябва да премине към нови или адаптирани системи.

Предложението е публикувано в период, в който бизнесът вече извършва подготовки за преминаване към евро. Това включва:

актуализиране на ценовите етикети,

промени в счетоводните системи,

настройване на търговски и складови софтуери.

Ако задължението за СУПТО бъде прието в настоящия си вид, времето за адаптация би било около два месеца, което изисква внимателно планиране на внедряването и обучението на персонала.

Онлайн търговия и международни платформи

Въпрос, който предстои да бъде доуточнен, е прилагането на изискванията към:

онлайн магазини, управлявани през външни системи,

международни платформи като Amazon, eBay или Etsy,

софтуери, хоствани на сървъри извън България.

Очаква се Министерството на финансите и НАП да публикуват технически указания, които да определят начина на регистрация и отчитане при тези случаи.

Предистория

СУПТО вече е било предмет на регулация през 2019–2020 г. чрез Наредба Н-18. Част от тогавашните изисквания бяха отменени след обществено обсъждане и решения на Върховния административен съд. Настоящото предложение възстановява концепцията, но с обновен обхват и технически критерии.

Какво следва?

обществено обсъждане на мярката в рамките на бюджетната процедура,

приемане на бюджета от Народното събрание,

публикуване на конкретни инструкции и технически изисквания от НАП,

определяне на срокове и ред за внедряване.

Конкретните детайли ще станат ясни след издаването на подзаконовите актове и указания по прилагането.

Реакциите

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

e изключително притеснена от поредното намерение да се въведе задължително СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект) за хотели и ресторанти без обсъждане, съобщиха от Асоциацията във Фейсбук. Предложението, заложено в проектобюджета за 2026 г., цели всички търговци в страната да започнат да използват СУПТО, одобрен от Националната агенция за приходите.

Според бизнеса обаче промяната е неочаквана, в последния момент (очаква се да влезе в сила от 1 януари 2026 г.), което ще породи значителни, а за част от бизнеса и непреодолими препятствия да продължат дейността си.

С промените ще се принудят хотели и ресторанти да използват точно определени софтуери за дейността си, често несъобразени с изискванията на туристическия бизнес. Въвеждането на задължително одобрен от НАП СУПТО ще стане причина и за допълнителни, непредвидени финансови разходи.

Не е проведено и обсъждане с бизнеса, нито пък информационна кампания, която да подготви туристическия бизнес за промяната, а това ще се случи наред с приемането на еврото, чийто "първи удар при смяната ще поемат точно хотелите и ресторантите на Нова година", подчертават от БХРА.

Магистър - фармацевтите имат пълна протестна готовност,

ако се въведе задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите. Това е посочено в позиция на Българския фармацевтичен съюз, публикувана на сайта на съсловната организация.

„През 2018 г. Министерството на финансите неколкократно удължаваше срока за регистрация на СУПТО и накрая се отказа от задължителната регистрация по комплексни причини. Настоящото изискване поставя аптеките в невъзможност да извършват дейността си и от 1 януари 2026 г., а пациентите няма да имат достъп до лекарствени продукти. С предложения проект правителството създава предпоставки за невиждана национална здравна криза. Същевременно, от 1 януари 2026 г. софтуерите на аптеките трябва да се настроят за работа в две валути - лева и евро, което е огромно предизвикателство“, се допълва в позицията.