Със заповед на кмета на Община Варна Благомир Коцев е разпоредено от днес (19 ноември) до 5 декември включително функциите кмет на Община Варна да се изпълняват от заместник-кмета Снежана Апостолова с всички произтичащи от това права и задължения съгласно действащото законодателство.

Снежана Апостолова изпълнява функциите на кмет на Варна за 17 ноември

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Копие от заповедта е изпратена до областния управител, председателя на Общинския съвет и кметовете на райони и кметства.